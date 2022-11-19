На Крымском мосту завершили установку всех автомобильных пролетов

Хуснуллин сообщил, что установка всех автомобильных пролетов Крымского моста завершена

На Крымском мосту завершена установка всех четырех пролетов автодорожной части, поврежденных после подрыва грузовика. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, и на них ведутся работы по устройству деформационных швов. В ближайшее время начнется аналогичный этап работ на третьем и четвертом пролетах.

«В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено», — заключил вице-премьер.

Ранее стало известно об открытии автомобильного движения на мосту через Керченский пролив на фоне ремонтно-восстановительных работ.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями данного теракта.