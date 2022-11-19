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20:24, 19 ноября 2022Россия

На Крымском мосту завершили установку всех автомобильных пролетов

Хуснуллин сообщил, что установка всех автомобильных пролетов Крымского моста завершена

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

На Крымском мосту завершена установка всех четырех пролетов автодорожной части, поврежденных после подрыва грузовика. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, и на них ведутся работы по устройству деформационных швов. В ближайшее время начнется аналогичный этап работ на третьем и четвертом пролетах.

«В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено», — заключил вице-премьер.

Ранее стало известно об открытии автомобильного движения на мосту через Керченский пролив на фоне ремонтно-восстановительных работ.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями данного теракта.

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Варвара Кошечкина
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