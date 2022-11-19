Признание подозреваемого в убийстве девушки в Москве показали на видео

СК показал видео признания подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

Признание подозреваемого в убийстве 29-летней девушки юго-западе Москвы Шохрубека Каримова показали на видео. Ролик в субботу, 19 ноября, опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

В ролике демонстрируются кадры следственных действий, во время которых уроженец Узбекистана знакомится с протоколом. Далее демонстрируются изъятые у Каримова предметы, в числе которых есть складной нож. На вопрос следователя, зачем он носит его с собой, подозреваемый ответил, что «просто так». Далее его спрашивают, что он делал с этим ножом. Подозреваемый признается, что убил им накануне девушку.

По данным следствия, женщина познакомилась с предполагаемым убийцей недавно. Между ними возник конфликт из-за того, что потерпевшая не отвечала взаимностью на его знаки внимания.