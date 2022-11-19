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04:48, 19 ноября 2022Бывший СССР

Украина начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО

«Укроборонпром» начнет производить тяжелое вооружение и технику с шестью странами НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО, госконцерн «Укроборонпром» начнет производить тяжелое вооружение с несколькими странами альянса. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале концерна.

«"Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса», — следует из сообщения.

Уточняется, что речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании. Остальные участники совместного производства не раскрываются из-за «соглашения, не предусматривающего разглашения каких-либо данных».

На данный момент страны создают совместные оборонные предприятия, бронированную технику и реактивные системы залпового огня, а также новые высокотехнологичные образцы вооружения. Производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 миллиметра уже не первый месяц ведется по технологиям Североатлантического альянса, отметили в госконцерне.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО поставляет Киеву разведданные и наемников. По его словам, альянс ведет против России санкционную и информационную войну. «Идет накачивание украинских вооруженных сил [Украины] современным вооружением и боеприпасами», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Марина Совина
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