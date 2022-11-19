МИД прокомментировал идеи США о возвращении острова Врангеля

В МИД России назвали идеи США о возвращении острова Врангеля экстремистскими

Посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал идеи американских экспертов о «возвращении» острова Врангеля под контроль США экстремистскими. Его слова приводит РИА Новости.

«В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив», — отметил Корчунов.

Российский посол предупредил, что попытки предъявить Москве территориальные претензии, «произвольно трактуя факты и переписывая историю, чреваты последствиями».

Дипломат добавил, что принадлежность России острова Врангеля является неоспоримым фактом.

«Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным», — заключил Корчунов.

Ранее американское издание The Wall Street Journal заявило, что власти США должны забрать у России остров Врангеля, который располагается в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. В 1924 году туда была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял на острове советский флаг.