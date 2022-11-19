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00:31, 20 ноября 2022Из жизни

Внучка Байдена вышла замуж в Белом доме

28-летняя внучка президента США Байдена Наоми вышла замуж в Белом доме
Джо, Наоми и Джилл Байден, Питер Нил

Джо, Наоми и Джилл Байден, Питер Нил. Фото: The White House

Внучка президента США Джо Байдена Наоми вышла замуж, пышная и закрытая для журналистов церемония состоялась в Белом доме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наоми Кинг Байден вышла замуж за Питера Хирмана Нила. Церемония прошла в 11:00 по времени восточного побережья США перед порядка 250 гостями на Южной лужайке. После церемонии бракосочетанием 28-летней Наоми и 25-летнего Питера следовало застолье для близких и друзей пары. Вечером они запланировали прием в расширенном составе с «десертом и танцами».

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«Было радостно видеть, как растет Наоми, открывает себя, выстраивает свою невероятную жизнь. Сейчас мы переполнены гордостью за то, что она выбрала в мужья Питера. Для нас честь принять его в нашу семью. Желаем им дней, наполненных смехом и любовью, которая будет становиться все глубже с каждым прожитым годом», — заявили Джо и Джилл Байден.

Торжество организовала фирма, стоимость услуг которой начинается от 300 тысяч долларов. Жених и невеста работают юристами в Вашингтоне и с августа живут в Белом доме, по данным CNN.

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Марина Совина
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