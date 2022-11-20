Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией

Spiegel: бундесвер разработал план действий на случай оборонительной войны с Россией

Специальная военная операция России на Украине показала необходимость более тщательной и масштабной военной подготовки бундесвера на случай вероятной оборонительной войны с Москвой. Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel со ссылкой на 68-страничный документ, подписанный главным инспектором Вооруженных сил ФРГ генералом Эберхардом Цорном.

«Атака на Германию потенциально может произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным для страны ущербом. Основой сдерживания [военной агрессии России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке», — говорится в материале.

Как стало известно обозревателям издания, новый разработанный план действий предполагает не только увеличение трат на военные нужды, но и создание крупных соединений, таких как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.

Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа признал офицера запаса бундесвера виновным в сотрудничестве с российской разведкой. Его приговорили к условному сроку — году и девяти месяцам тюремного заключения. Следствие считает, что обвиняемый сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ и передавал информацию о резервистах, а также личные контактные данные и резюме высокопоставленных военнослужащих.