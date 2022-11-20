Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 20 ноября 2022Мир

Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией

Spiegel: бундесвер разработал план действий на случай оборонительной войны с Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Shutterstock

Специальная военная операция России на Украине показала необходимость более тщательной и масштабной военной подготовки бундесвера на случай вероятной оборонительной войны с Москвой. Об этом говорится в материале немецкого журнала Spiegel со ссылкой на 68-страничный документ, подписанный главным инспектором Вооруженных сил ФРГ генералом Эберхардом Цорном.

«Атака на Германию потенциально может произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным для страны ущербом. Основой сдерживания [военной агрессии России] будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке», — говорится в материале.

Как стало известно обозревателям издания, новый разработанный план действий предполагает не только увеличение трат на военные нужды, но и создание крупных соединений, таких как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.

Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа признал офицера запаса бундесвера виновным в сотрудничестве с российской разведкой. Его приговорили к условному сроку — году и девяти месяцам тюремного заключения. Следствие считает, что обвиняемый сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ и передавал информацию о резервистах, а также личные контактные данные и резюме высокопоставленных военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма
Вооруженный украинский военный пересек границу Белоруссии
На Украине предсказали масштабные российские атаки весной
Британцев взбесил внешний вид Зеленского на встрече с Сунаком
Назван стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном
Мужчина убил посетителя кафе в центре Москвы
В Грузии опровергли информацию о возможном отравлении Саакашвили
Власти Белгородской области сообщили еще об одном пострадавшем при обстреле ВСУ
Назван возраст наибольшей уязвимости детей к болезням
Стало известно о подготовке Германии на случай войны с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.