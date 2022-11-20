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00:25, 21 ноября 2022Экономика

В Великобритании заявили о сокрытии покупок российской нефти

The Sunday Times: Великобритания оформила российскую нефть как импорт из других стран

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

Великобритания приобрела как минимум 39 партий российской нефти, которая была оформлена как импорт из других стран. Об этом заявила британская газета The Sunday Times, ссылаясь на анализ движения танкеров и торговой статистики Соединенного Королевства.

Так, начиная с марта, в порт Имингем прибыло нефти из России на 23 миллиона фунтов стерлингов (около 27,3 миллиона долларов), при этом оформлена она была как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. Всего журналисты отследили четыре судна, которые доставили в общем счете более одного миллиона баррелей российской нефти. В двух случаях сырье перегружалось с одного судна на другое, еще в одном — прибыло из Роттердама. Издание подсчитало, что в июне и июле в Великобританию прибыло 13 партий нефти, в том числе погруженных на греческое судно Marinoula.

По информации «Коммерсанта», меньше чем за три недели до вступления в силу эмбарго ЕС российские нефтекомпании увеличивают добычу сырья, почти достигнув показателей начала года.

Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря этого года, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. В те же сроки ЕС, а также Великобритания планируют запретить своим предприятиям оказывать различные услуги, связанные с поставками сырья, при условии несоблюдения определенного потолка цен. Правительство США планирует опубликовать дополнительные рекомендации по ограничению цен на российскую нефть в ближайшие дни.

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Марина Совина
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