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12:16, 20 ноября 2022Мир

Вучич анонсировал переговоры с Косово

Президент Сербии Вучич: переговоры Белграда и Приштины пройдут в Брюсселе 21 ноября

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал переговоры Белграда и самопровозглашенной республики Косово. Об этом он заявил в интервью телеканалу PRVA.

Глава государства уточнил, что в понедельник, 21 ноября, он встретится с представителем Приштины Альбином Курти в Брюсселе по приглашению ЕС. «Сейчас нам известно, что завтра в 8 [утра] мы должны приступить к переговорам», — сообщил он.

6 ноября сообщалось, что власти Сербии не собираются принимать независимость республики Косово, а потому не согласятся на ее принятие в ООН, как на том настаивают в Германии и Франции.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

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Варвара Кошечкина
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