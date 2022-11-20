Вучич анонсировал переговоры с Косово

Президент Сербии Вучич: переговоры Белграда и Приштины пройдут в Брюсселе 21 ноября

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал переговоры Белграда и самопровозглашенной республики Косово. Об этом он заявил в интервью телеканалу PRVA.

Глава государства уточнил, что в понедельник, 21 ноября, он встретится с представителем Приштины Альбином Курти в Брюсселе по приглашению ЕС. «Сейчас нам известно, что завтра в 8 [утра] мы должны приступить к переговорам», — сообщил он.

6 ноября сообщалось, что власти Сербии не собираются принимать независимость республики Косово, а потому не согласятся на ее принятие в ООН, как на том настаивают в Германии и Франции.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.