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01:35, 21 ноября 2022Россия

В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным для россиян

«Известия»: Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем на федеральном уровне. Об этом сообщают «Известия».

Поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ предложили в ЛДПР. Согласно им, 31 декабря станет выходным днем в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, которое, в свою очередь, будет рабочим днем. Исходя из многолетней практики можно сделать вывод, что многие работники в этот день берут отгулы или оформляют отпуска без содержания, а трудовые функции выполняются не в полном объеме, пояснили авторы проекта.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что данный вопрос уже давно требует решения. «Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно», — отметил он. Инициатива же предлагает закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране.

Правовое управление Госдумы сообщило, что не имеет замечаний концептуального характера по законопроекту. По информации издания, Госдума может рассмотреть его в первом чтении уже в следующем месяце.

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Марина Совина
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