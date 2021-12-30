Россияне оценили идею сделать 31 декабря выходным

Большинство граждан России (81 процент) высказались за то, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что женщины поддерживают идею о введении постоянного нерабочего дня больше, чем мужчины (84 и 79 процентов соответственно), а граждане моложе 34 лет — больше россиян старше 45 лет (85 против 79 процентов).

Больше других о выходном 31 декабря мечтают в Волгограде (89 процентов) и Казани (88 процентов). В Москве положительно отнеслись к инициативе 81 процентов опрошенных, в Санкт-Петербурге — 83 процента.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике Денис Кравченко заявил, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем. По его словам, этот день и так фактически не является рабочим, и этот статус стоило бы закрепить законодательно.

