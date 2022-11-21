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10:04, 21 ноября 2022Бывший СССР

На Украине пять миллионов человек остались без работы

В Минэкономики Украины заявили, что минимум пять миллионов человек остались без работы

Фото: Carsten Koall / Globallookpress.com

На Украине минимум пять миллионов человек остались без работы, примерно семь миллионов граждан покинули республику. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает РИА Новости.

«По меньшей мере пять миллионов человек потеряли работу. (...) Из-за боевых действий страну покинули уже около семи миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы», — сообщила она.

Бережная подчеркнула, что на данный момент одним из главных приоритетов работы правительства является восстановление и стабилизация экономики, а также развитие рынка труда, создание новых рабочих мест, возвращение украинцев домой. Кроме того, по ее словам, около 1,5 миллиона граждан Украины пребывают в Польше в рамках программы временной защиты. Замминистра выразила надежду на поддержку международных партнеров.

Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко призвала привлечь зарегистрированных безработных для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как она утверждает, граждане страны будут работать на удовлетворение нужд ВСУ, других силовых ведомств и населения. Министр перечислила виды работ, в числе которых обустройство блокпостов.

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Кристина Есикова
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