Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:10, 25 октября 2022Бывший СССР

На Украине захотели привлечь безработных для помощи ВСУ

Министр экономики Украины Свириденко предложила привлечь безработных для помощи ВСУ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинский министр экономики Юлия Свириденко предложила привлечь зарегистрированных безработных на работы по строительству, в том числе для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ее слова приводит ТАСС.

«Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, она с октября составляет 6,7 тысячи гривен (181 доллар)», — заявила она.

Свириденко отметила, что украинцы будут работать на удовлетворение нужд ВСУ, других силовых ведомств и населения. По ее словам, речь идет об обустройстве блокпостов, о заготовке дров, вырубке леса для окопов и восстановлении жилых зданий. Министр уточнила, что привлекать хотят всех трудоспособных граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц, которые не имеют ограничений по здоровью.

Ранее на Украине захотели привлекать нетрудоустроенных к общественным работам, в том числе разбору завалов и строительству защитных сооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
«Челси» обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
В Иране застрелили трех сотрудников КСИР
Россия заявила о суете в правящих кругах Киева из-за «грязной бомбы»
Отеки назвали симптомом опасных болезней
Российский журналист заключил брак с экс-участником шоу «Замуж за Бузову»
Сторонники «Единой России» помогли людям с нарушением слуха
Названы сроки открытия магазинов Zara в России
На Украине захотели привлечь безработных для помощи ВСУ
Задержан коммерческий директор Ксении Собчак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.