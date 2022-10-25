На Украине захотели привлечь безработных для помощи ВСУ

Министр экономики Украины Свириденко предложила привлечь безработных для помощи ВСУ

Украинский министр экономики Юлия Свириденко предложила привлечь зарегистрированных безработных на работы по строительству, в том числе для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ее слова приводит ТАСС.

«Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, она с октября составляет 6,7 тысячи гривен (181 доллар)», — заявила она.

Свириденко отметила, что украинцы будут работать на удовлетворение нужд ВСУ, других силовых ведомств и населения. По ее словам, речь идет об обустройстве блокпостов, о заготовке дров, вырубке леса для окопов и восстановлении жилых зданий. Министр уточнила, что привлекать хотят всех трудоспособных граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц, которые не имеют ограничений по здоровью.

Ранее на Украине захотели привлекать нетрудоустроенных к общественным работам, в том числе разбору завалов и строительству защитных сооружений.

