Безработных украинцев захотели привлекать к общественным работам

Премьер Денис Шмыгаль предложил привлекать безработных украинцев к общественным работам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил привлекать безработных граждан страны привлекать к общественным работам, в том числе к разбору завалов и строительству защитных сооружений. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство УНИАН.

По словам премьера, кабмин хочет утвердить документ, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые не трудоустроены в течение 30 дней, будут привлекаться к общественным работам, например, по благоустройству, а также к ремонтным или сельскохозяйственным работам. Для граждан будет предусмотрена минимальная заработная плата минимальную зарплату в размере 6500 гривен (около 12 тысяч рублей).

24 февраля, после начала российской спецоперации, на Украине было введено военное положение. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, президент республики Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации, которая также была продлена в мае до 23 августа.