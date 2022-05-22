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Верховная рада проголосовала за продление мобилизации на Украине

Верховная рада проголосовала за продление на три месяца мобилизации на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Верховная рада проголосовала за продление на три месяца срока действия военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что срок действия военного положения и мобилизации на Украине хотят продлить до 23 августа.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала спецоперации России. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, 25 февраля Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней.

Спецоперация началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

Асель Минбаева
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