Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до шести

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Еще один человек пострадал.

Возгорание в двухэтажном здании в районе Комсомольской площади было полностью ликвидировано в 23.55 20 ноября. Помимо склада, там находился магазин мебели и светильников.

Основной версией пожара считают возгорание неисправного электрообогревателя.