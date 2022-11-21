Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:14, 21 ноября 2022Россия

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до шести

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Еще один человек пострадал.

Возгорание в двухэтажном здании в районе Комсомольской площади было полностью ликвидировано в 23.55 20 ноября. Помимо склада, там находился магазин мебели и светильников.

Основной версией пожара считают возгорание неисправного электрообогревателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным для россиян
Минстрой России предложил строить дома с площадками для беспилотников
Стало известно о выселении россиян из отеля в Европе из-за национальности
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.