Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:26, 20 ноября 2022Россия

Названа вероятная причина пожара на цветочном складе в Москве

Причиной пожара на цветочном складе в Москве стал неисправный обогреватель
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Mash

По предварительной версии, причиной пожара на цветочном складе в районе Комсомольской площади в Москве стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Тем временем, число жертв пожара выросло, из-под завалов спасатели извлекли тело уже пятого погибшего.

Пожар удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. Из здания удалось эвакуировать семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.

Сейчас на месте ЧП работают 141 пожарный и 42 единицы техники, включая два пожарных поезда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа вероятная причина пожара на цветочном складе в Москве
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана
Юрист описал схему мошенничества с поверкой счетчиков
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
В Китае рассказали о реакции США на падение ракет в Польше
Названы способы обезопасить себя в отопительный сезон
Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter разблокировал страницу Канье Уэста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.