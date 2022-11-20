Названа вероятная причина пожара на цветочном складе в Москве
Причиной пожара на цветочном складе в Москве стал неисправный обогревательСюжетПожар в Москве:
По предварительной версии, причиной пожара на цветочном складе в районе Комсомольской площади в Москве стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.
Тем временем, число жертв пожара выросло, из-под завалов спасатели извлекли тело уже пятого погибшего.
Пожар удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. Из здания удалось эвакуировать семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.
Сейчас на месте ЧП работают 141 пожарный и 42 единицы техники, включая два пожарных поезда.