Названа вероятная причина пожара на цветочном складе в Москве

Причиной пожара на цветочном складе в Москве стал неисправный обогреватель

По предварительной версии, причиной пожара на цветочном складе в районе Комсомольской площади в Москве стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Тем временем, число жертв пожара выросло, из-под завалов спасатели извлекли тело уже пятого погибшего.

Пожар удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. Из здания удалось эвакуировать семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.

Сейчас на месте ЧП работают 141 пожарный и 42 единицы техники, включая два пожарных поезда.