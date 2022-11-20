Пожар на складе в центре Москвы локализован

Пожар на складе в центре Москвы локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров

Экстренные службы объявили о локализации крупного пожара в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Площадь, на которой было локализовано возгорание, составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд пресс-служба МЧС России по Москве

О происшествии в районе Комсомольской площади стало известно днем 20 ноября. Здание принадлежит цветочной компании. Помимо складских помещений, там находятся магазин мебели и светильников.

Пожарным удалось эвакуировать семерых человек. Еще несколько человек смогли выбраться самостоятельно. Огонь охватил перекрытия между первым и вторым этажами. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных. В здании произошло обрушение.

Для тушения предполагалось привлечь пожарный поезд и авиацию из состава подразделений МЧС, однако самолеты не смогли вылететь из-за погодных условий.