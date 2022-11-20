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15:53, 20 ноября 2022Россия

Названо число эвакуированных людей с горящего склада в центре Москвы

Семь человек эвакуированы из горящего складского здания на Комсомольской площади в Москве
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пожарные эвакуировали семерых человек с горящего склада на Комсомольской площади в Москве. Такое число приводится в Telegram-канале Mash.

По данным канала, огонь охватил перекрытия между первым и вторым этажами в здании цветочного склада возле Площади трех вокзалов.

Очевидцы происшествия рассказали, что несколько людей смогли выбраться из здания самостоятельно.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы пишет, что два человека заблокированы в горящем складском помещении. Сейчас все силы брошены на их спасение.

Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров, пояснили в МЧС. К месту возгорания направили пожарный поезд, кроме того, к тушению планируется привлечь авиацию.

О происшествии в центре Москвы стало известно днем 20 ноября. На Комсомольской площади загорелся двухэтажный склад, принадлежащей цветочной компании. Данных о пострадавших не поступало.

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Анна Щербакова
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