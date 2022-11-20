В центре Москвы начался мощный пожар

Площадь пожара на складе у Комсомольской площади в Москве достигла 1,9 тыс. кв. метров

Одноэтажное складское здание загорелось в районе Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным очевидцев, над центром столицы поднимаются крупные клубы черного дыма. К месту происшествия направились спасатели, данных о пострадавших нет.

В ГУ МЧС России уточнили, что к месту крупного возгорания выехал пожарный поезд. По предварительным данным, внутри склада могут находиться люди. Мощному пожару присвоен второй ранг. Площадь пожара составляет 1,9 тысячи квадратных метров.

Огнеборцы начали выводить людей, которые просят о помощи, из горящего складского здания в центре Москвы, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о пожаре на столичном рынке «Садовод». В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлекали вертолет.