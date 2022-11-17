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14:47, 17 ноября 2022Россия

В Москве загорелся рынок «Садовод»

В Москве начался пожар на рынке «Садовод», на место прибыли спасатели

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Москве начался пожар на рынке «Садовод», к тушению приступили спасатели. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

«Приступили к тушению пожара», — ответили в пресс-службе ведомства на вопрос о возгорании на столичном рынке.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. Устанавливается источник и площадь возгорания. По данным Telegram-канала «360» на тушение пожара планируется отправить вертолет. Площадь горения составляет 50 квадратных метров.

Ранее на одном из заводов Красноярского края произошел мощный пожар. На опубликованных кадрах показано, что большая часть здания разрушена, но открытое горение пожарным удалось ликвидировать.

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Никита Абрамов
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