Мощный пожар на российском заводе попал на видео

МЧС опубликовало видео пожара на заводе в Канске Красноярского края

На одном из заводов Красноярского края произошел мощный пожар. Возгорание попало на видео, которое опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

ЧП произошло в городе Канске. Уточняется, что загорелись цеха с пиломатериалами, огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров.

На кадрах показано, что большая часть здания разрушена, но открытое горение пожарным удалось ликвидировать. В мероприятиях по тушению пожара в российском регионе приняли участие 41 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших нет.

14 ноября мощный пожар вспыхнул на заводе «Зингер» в подмосковном Подольске. Его площадь достигла 2,5 тысячи квадратных метров.