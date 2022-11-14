На заводе в Подмосковье вспыхнул мощный пожар

На заводе в Подольске вспыхнул мощный пожар, огнем охвачено 2,5 тысячи квадратных метров

На заводе «Зингер» в подмосковном Подольске вспыхнул мощный пожар. По последним данным, его площадь достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС пишет РИА Новости.

Огонь тушат 96 человек, задействована 31 единица техники.

По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже склада. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Возможной причиной ЧП моет быть аварийная работа электросети.

