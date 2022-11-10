Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 10 ноября 2022Россия

Мощный пожар на российском заводе показали на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на заводе в Екатеринбурге
СюжетПожар в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на одном из заводов начался мощный пожар — загорелся цех с готовой продукцией. Карды очевидцев с места опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на автомобильном ремонтном предприятии в Железнодорожном районе российского города. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались два человека.

На месте работают экстренные службы. В тушении задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В октябре пожар произошел на пороховом заводе в Перми. В результате ЧП погибли три человека.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В МВД рассказали детали вооруженного ограбления в аэропорту Домодедово
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Полковник назвал возможный срок переброски российских войск из Херсона
Техногигант Amazon потерял 1 триллион долларов
Минюст потребовал объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке
Европарламент упростил перемещение между Европой, Украиной и Молдавией
В российском городе первоклассник впал в кому из-за ошибки врачей
Влияние решений Брежнева на современную Россию оценили
Выбросившую из окна дочь россиянку взяли под стражу
Украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.