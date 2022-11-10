Мощный пожар на российском заводе показали на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на одном из заводов начался мощный пожар — загорелся цех с готовой продукцией. Карды очевидцев с места опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на автомобильном ремонтном предприятии в Железнодорожном районе российского города. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались два человека.

На месте работают экстренные службы. В тушении задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В октябре пожар произошел на пороховом заводе в Перми. В результате ЧП погибли три человека.