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12:13, 23 октября 2022Россия

Стало известно о погибших при пожаре на пороховом заводе в Перми

В Перми сообщили о трех погибших при пожаре на пороховом заводе

Фото: Виктор Жданов / Коммерсантъ

В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека. Об этом сообщили в дежурной диспетчерской службе города, передает 59.ru.

В администрации губернатора изданию сообщили, что не могут прокомментировать ситуацию, так как пороховой завод является федеральным предприятием.

Информацию о трех погибших в диспетчерской службе также подтвердили изданию Properm. В Минздраве пока не прокомментировали информацию. В управлении Следственного комитета по Пермскому краю изданию сообщили о проведении доследственной проверки.

Информация о произошедшем на заводе появилась вечером 22 октября в пермском сообществе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие» во «ВКонтакте». По его данным, на предприятии произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников, еще одного начали искать. Официального подтверждения сведений о взрыве нет.

Вечером 22 октября агентство ТАСС сообщило, что в результате пожара на пороховом заводе в Перми пострадал один человек. По его данным, пострадавшего госпитализировали в клиническую больницу имени С.Н. Гринберга, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Сергей Истомин
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