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23:39, 22 октября 2022Мир

Россиянин пострадал при пожаре на пороховом заводе

ТАСС: пожар возник на пороховом заводе в Перми, один человек пострадал
СюжетПожар в Перми

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пожар возник на пороховом заводе в Перми. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

Как сообщили агентству в Городской клинической больнице имени С.Н. Гринберга, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Причины возгорания и подробности инцидента пока выясняются.

В конце сентября на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе взорвалась бочка с битумом. В результате случившегося пострадали два человека, их доставили в больницу с ожогами.

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Марина Совина
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