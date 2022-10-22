Россиянин пострадал при пожаре на пороховом заводе

ТАСС: пожар возник на пороховом заводе в Перми, один человек пострадал

Пожар возник на пороховом заводе в Перми. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

Как сообщили агентству в Городской клинической больнице имени С.Н. Гринберга, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Причины возгорания и подробности инцидента пока выясняются.

В конце сентября на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе взорвалась бочка с битумом. В результате случившегося пострадали два человека, их доставили в больницу с ожогами.