Для тушения пожара в центре Москвы привлекут пожарный поезд и авиацию

МЧС привлечет пожарный поезд и авиацию для тушения пожара в центре Москвы

Для тушения пожара в районе трех вокзалов в центре Москвы привлекут пожарный поезд и авиацию из состава подразделений МЧС. Об этом сообщили московские экстренные службы, передает ТАСС.

Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, из-за повреждений конструкции в здании произошло обрушение.

Ранее стало известно, что в районе Комсомольской площади загорелось одноэтажное складское здание. К месту происшествия направились спасатели, из здания эвакуировано семь человек, еще двое остаются заблокированы внутри.