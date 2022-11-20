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15:53, 20 ноября 2022Россия

Для тушения пожара в центре Москвы привлекут пожарный поезд и авиацию

МЧС привлечет пожарный поезд и авиацию для тушения пожара в центре Москвы
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Для тушения пожара в районе трех вокзалов в центре Москвы привлекут пожарный поезд и авиацию из состава подразделений МЧС. Об этом сообщили московские экстренные службы, передает ТАСС.

Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, из-за повреждений конструкции в здании произошло обрушение.

Ранее стало известно, что в районе Комсомольской площади загорелось одноэтажное складское здание. К месту происшествия направились спасатели, из здания эвакуировано семь человек, еще двое остаются заблокированы внутри.

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Варвара Кошечкина
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