Площадь пожара в центре Москвы увеличилась

Огонь с цветочного склада на Комсомольской площади в Москве перекинулся на соседнее здание

Огонь с цветочного склада на Комсомольской площади в центре Москвы перекинулся на соседнее здание, площадь возгорания увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщают «Известия».

Кроме того, площадь обрушения на месте ЧП выросла с 500 до 700 квадратных метров. Пока пламя не поддается тушению. На месте продолжают работать спасатели.

Возгорание пытаются ликвидировать с помощью пожарных поездов, кроме того, специалисты привлекли авиацию. На данный момент в тушении возгорания задействовали 100 человек и 35 единиц техники.

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В МЧС не подтвердили информацию о переходе огня на соседнее здание. В ведомстве пояснили, что сейчас на тушении пожара в центре Москвы авиация не работает. Были подготовлены два борта из Московского авиацентра, однако они не сумели вылететь из-за погодных условий.

До этого из горящего складского здания в центре столицы эвакуировали семерых человек.

О происшествии в центре Москвы стало известно днем 20 ноября. В районе площади трех вокзалов загорелся двухэтажный склад, принадлежащей цветочной компании. Данных о пострадавших не поступало.