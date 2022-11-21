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12:03, 21 ноября 2022Путешествия

В российском аэропорту приземлился самолет с дырой в хвосте

Самолет авиакомпании S7 отстранили от полетов из-за повреждения хвоста

Фото: Tom Barrett / Unsplash

Самолет Embraer 170 крупного российского авиаперевозчика S7, следовавший по маршруту из Нижнего Новгорода в Новосибирск, приземлился в аэропорту Толмачево с дырой в хвосте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 ноября. «По предварительным данным, на послеполетном осмотре самолета Embraer 170 (...) обнаружены повреждения хвостовой части, в связи с чем воздушное судно отстранено от полетов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по факту случившегося транспортной прокуратурой инициирована проверка соблюдения отечественной авиакомпанией законодательства о безопасности полетов по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 3 ноября в аэропорту Толмачево в Новосибирске еще один российский лайнер совершил аварийную посадку с горящим двигателем. Уточняется, что у грузового самолета Boeing 747, летевшего в Циндао (Китай), произошло возгорание левого двигателя сразу после вылета.

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Валентина Процкова
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