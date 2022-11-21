Мужчину арестовали за убийство посетителя московского кафе в 2006 году

В Москве суд поместил в СИЗО 38-летнего мужчину, зарезавшего 16 лет назад посетителя кафе

В Москве суд поместил в СИЗО 38-летнего мужчину за убийство 40-летнего посетителя кафе 16 лет назад. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, вечером 24 февраля 2006 года фигурант зарезал оппонента в помещении кафе, нанеся ранение в грудь. Нападавший скрылся. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Мужчина был объявлен в розыск. Выяснилось, что он проживает в Московской области, использует меры конспирации внешности и подложные документы. Именно это помогло ему так долго скрываться от следствия. Однако в 2022 году его задержали.

Ранее стало известно, что под Иркутском арестовали женщину, зарубившую топором любовницу мужа и скрывавшуюся 17 лет.

