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14:59, 21 ноября 2022Мир

Норвегия арестовала российский траулер

В Норвегии по подозрению в незаконном вылове сельди арестовали траулер РФ «Замоскворечье»

Фото: Luca Renner / Globallookpress.com

Корабль береговой охраны Норвегии KV Bison («Бизон») арестовал российский траулер «Замоскворечье» по подозрению в незаконном вылове сельди в норвежской экономической зоне. Об этом сообщает Fiskeribladet.

Вечером в воскресенье, 20 ноября, российское судно, принадлежащее компании ЗАО «Вестрыбфлот», в сопровождении «Бизона» прибыло в норвежский город Тромсе.

По данным газеты, это второй траулер одного и того же российского пароходства за неделю, который находится в том же районе и подозревается в аналогичном правонарушении. Уточняется, что ранее был задержан и оштрафован большой автономный морозильный траулер (БАТМ) «Лазурный».

«Сегодня мы проводим допрос в течение дня», — заявил в интревью Fiskeribladet эксперт-юрист по вопросам рыболовства Ронни Андре Йоргенсен из полицейского участка Трумс.

В июне 2022 года в Приморском крае произошел пожар на рыболовном траулере «Икларанд», в результате пострадал один человек, еще 17 были эвакуированы.

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Варвара Кошечкина
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