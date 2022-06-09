Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Приморье загорелся рыболовный траулер

Один человек пострадал при пожаре на рыболовном траулере «Икларанд» в Приморском крае

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Приморском крае произошел пожар на рыболовном траулере «Икларанд», в результате пострадал один человек, еще 17 были эвакуированы. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Возгорание уже удалось локализовать на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не произошло.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Медики оказывают помощь пострадавшему. Предполагается, что пострадавшим оказался капитан корабля. Официального подтверждения этого нет.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за столкновения сухогруза и водоналивного судна разлились нефтепродукты.

В результате столкновения никто не пострадал, судна остались на плаву. По данному факту проводилась проверка.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине
Психолог назвал неочевидные признаки скрытого стресса у человека
Полковник заявил о вероятности военного переворота против Зеленского
Россияне массово устремились в один регион летом
Названы обучающие украинских солдат иностранные инструкторы
Ранее судимый россиянин на почве ревности зарезал подростка во время ссоры
В Китае усовершенствовали противотанковый комплекс HJ-10
Европа заполнила газовые хранилища более чем наполовину
Россиянина посадили на девять лет за содействие терроризму
Стало известно о превосходстве армии России над ВСУ в количестве артиллерии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.