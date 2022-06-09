В Приморье загорелся рыболовный траулер

Один человек пострадал при пожаре на рыболовном траулере «Икларанд» в Приморском крае

В Приморском крае произошел пожар на рыболовном траулере «Икларанд», в результате пострадал один человек, еще 17 были эвакуированы. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Возгорание уже удалось локализовать на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не произошло.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Медики оказывают помощь пострадавшему. Предполагается, что пострадавшим оказался капитан корабля. Официального подтверждения этого нет.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за столкновения сухогруза и водоналивного судна разлились нефтепродукты.

В результате столкновения никто не пострадал, судна остались на плаву. По данному факту проводилась проверка.