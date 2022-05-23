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В российском регионе столкнулись два судна

Во Владивостоке из-за столкновения сухогруза и водоналивного судна разлились нефтепродукты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке в бухте Улисс из-за столкновения двух судов разлились нефтепродукты. Об этом сообщил директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в российском регионе столкнулись сухогруз и водоналивное судно. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали разлив нефти, добавил он, подчеркнув, что в результате столкновения никто не пострадал, судна остались на плаву.

«На сухогрузе в районе расходной цистерны образовалась пробоина на два метра выше ватерлинии. Пострадавших не было, но через пробоину топливо начало просачиваться за борт», — рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Он добавил, что экипаж откачал разлившееся топливо, а катер-бонопоставщик «Капитан Балашов» установил боновые заграждения. В Росморречфлоте назвали нефтяное пятно небольшим, отметив, что на место происшествия прибыл сборщик загрязненных вод.

Ранее в Самаре на реке Волга перевернулось судно на воздушной подушке «Нептун», на борту которого были 12 человек. Сотрудники МЧС спасли всех пассажиров — их доставили на берег судна, проходящие мимо.

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Анастасия Шейкина
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