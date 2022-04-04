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В МЧС заявили о спасении всех пассажиров с перевернувшегося на Волге судна

В МЧС сообщили, что на борту перевернувшегося судна на Волге было 12 человек, они спасены

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На борту судна на воздушной подушке «Нептун», которое перевернулось в Самарской области на реке Волга, находились 12 человек, все они спасены. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

«По предварительной информации, на борту находились 12 человек, все спасены проходящими мимо судами и доставлены на берег до прибытия спасательных подразделений», — заявили в ведомстве.

При этом, по данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту числились 13 человек, судьба одного пассажира остается неизвестной.

О том, что на реке Волга в Самарской области перевернулось судно на воздушной подушке, стало известно в понедельник, 4 апреля. Транспортное средство следовало по маршруту Рождествено — Самара. Очевидец крушения рассказал, что «Нептун» встал боком в протоке, после чего его перевернуло ветром. Через пять минут после случившегося экипаж проходящего мимо судна начал доставать людей из воды, добавил он.

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Анастасия Шейкина
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