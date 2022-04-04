Стало известно о спасении 11 пассажиров с перевернувшегося на Волге судна

В СК сообщили, что 11 пассажиров перевернувшегося на Волге судна доставили на берег

Все 11 пассажиров, которые были на борту перевернувшегося на Волге судна на воздушной подушке «Нептун», по предварительным данным, доставлены на берег. Об этом заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России, передает ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что судьба шестерых человек остается неизвестной.

«На борту находились 11 человек. Пассажиры перевезены на сушу», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее в следственном управлении уточнили, что на борту находилось 13 человек, на берег вывезли 12 из них. Судьба одного из пассажиров остается неизвестной.

О ЧП на Волге стало известно в понедельник, 4 апреля. Судно на воздушной подушке следовало по маршруту Рождествено — Самара. По словам очевидца крушения, «Нептун» встал боком в протоке, после чего его перевернуло ветром. Через пять минут после случившегося экипаж проходящего мимо судна начал доставать людей из воды.