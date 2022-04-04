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Стало известно о спасении 11 пассажиров с перевернувшегося на Волге судна

В СК сообщили, что 11 пассажиров перевернувшегося на Волге судна доставили на берег

Фото: Telegram-канал «Центральное МСУТ СКР»

Все 11 пассажиров, которые были на борту перевернувшегося на Волге судна на воздушной подушке «Нептун», по предварительным данным, доставлены на берег. Об этом заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России, передает ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что судьба шестерых человек остается неизвестной.

«На борту находились 11 человек. Пассажиры перевезены на сушу», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее в следственном управлении уточнили, что на борту находилось 13 человек, на берег вывезли 12 из них. Судьба одного из пассажиров остается неизвестной.

О ЧП на Волге стало известно в понедельник, 4 апреля. Судно на воздушной подушке следовало по маршруту Рождествено — Самара. По словам очевидца крушения, «Нептун» встал боком в протоке, после чего его перевернуло ветром. Через пять минут после случившегося экипаж проходящего мимо судна начал доставать людей из воды.

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Анастасия Шейкина
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