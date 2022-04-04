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Очевидец рассказал о моменте крушения судна с людьми на Волге

Очевидец рассказал, что судно с людьми на Волге перевернуло ветром

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Очевидец крушения на Волге судна на воздушной подушке «Нептун» рассказал, что оно встало боком в протоке, а потом его перевернуло ветром. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

О происшествии стало известно днем 4 апреля. Судно следовало по маршруту Рождествено — Самара. По информации РЕН ТВ, на борту находились одиннадцать человек. Пятерых из них спасли. Шестеро пассажиров пропали без вести.

На месте кораблекрушения работают спасатели.

Ранее сообщалось, что российский сухогруз «Омский 205» получил пробоину в Черном море. Причиной стал сильный удар волны. Суд отбуксировали на якорную стоянку в районе крымского берега.

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Константин Лысяков
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