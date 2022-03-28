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В Росморречфлоте назвали причину пробоины у судна в Черном море

В Росморречфлоте сообщили, что причиной пробоины у судна «Омский 205» стал удар волны

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Российский сухогруз «Омский 205» получил пробоину в районе Керчи в Черном море из-за сильного удара волны. Причину аварии назвали в Росморречфлоте, сообщает РИА Новости.

Там добавили, что буксировка судна завершена, сухогруз доставлен на якорную стоянку в районе крымского берега. Пробоина возникла в районе машинного отделения.

По данным Росморречфлота, из «Омского 205» успешно ведется откачка воды, ее уровень снижается.

О подаче сигнала бедствия российским сухогрузом «Омский 205» стало известно рано утром в понедельник, 28 марта. Судно, перевозящее 3,3 тысячи тонн шпата, начало набирать воду в 2,5 милях от мыса Такиль. На его борту находились 12 человек, спасательные работы осложнялись усиливающимися волнами.

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Анастасия Шейкина
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