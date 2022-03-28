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Российское судно подало сигнал бедствия в районе Керчи

Российский сухогруз «Омский 205» подал сигнал бедствия в Черном море

Российский сухогруз «Омский 205» с портом приписки в Санкт-Петербурге подал сигнал бедствия в районе Керчи в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что судно, перевозящее 3,3 тысячи тонн шпата, начало набирать воду в 2,5 милях от мыса Такиль. На борту находятся 12 человек, на помощь к ним выдвинулся аварийно-спасательный корабль «Спасатель Демидов».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, сухогруз буксируют в Керчь, вода откачивается. Спасательные работы осложняются усиливающимися волнами.

Аварийная ситуация произошла из-за пробоины в машинном отделении, она была получена не по военной причине, уточнил собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.

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Марина Совина
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