Стало известно о пропавших пассажирах перевернувшегося на Волге судна

РЕН ТВ: шесть человек пропали без вести после опрокидывания катера на Волге в Самаре

Шесть человек пропали без вести после опрокидывания судна на воздушной подушке «Нептун» на Волге в Самаре. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет РЕН ТВ.

Об инциденте стало известно ранее 4 апреля. Сообщалось, что на борту находились 11 человек.

По данным РЕН ТВ, катер принадлежит Самарскому речному пароходству. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

На сайте Приволжской транспортной прокуратуры также сообщается о похожем инциденте, произошедшем ранее — 2 апреля. По предварительным данным, еще одно судно на воздушной подушке типа «Нептун» осуществляло переправу пассажиров из села Рождествено в Самару. Во время движения произошел отказ работы одного двигателя.

На борту находились шесть человек, никто не пострадал. «Судно своим ходом добралось до пункта назначения», — уточнили в прокуратуре.