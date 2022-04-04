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На Волге перевернулось судно с людьми

В Самаре на реке Волга перевернулось судно на воздушной подушке с 11 людьми на борту

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре на реке Волга перевернулось судно на воздушной подушке «Нептун». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным собеседника телеканала, на борту могли находится до 11 пассажиров. Судно следовало по маршруту Рождествено — Самара. Половину пассажиров спасли, судьба остальных остается неизвестной, добавил он.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Источник ТАСС сообщает, что судьба шестерых человек после ЧП на Волге неизвестна. Он подтвердил информацию о 11 пассажирах на борту «Нептуна».

Ранее российский сухогруз «Омский 205» получил пробоину в районе Керчи в Черном море из-за сильного удара волны. Инцидент произошел 28 марта, судно перевозило 3,3 тысячи тонн шпата, на его борту находились 12 человек.

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Анастасия Шейкина
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