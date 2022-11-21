Сына бывшего детского омбудсмена Астахова осудили на 3,5 года за мошенничество

Cына бывшего детского омбудсмена Астахова осудили на 3,5 года за аферу на 75 млн рублей

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к трем с половиной годам колонии предпринимателя Антона Астахова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Сына бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова признали виновным в афере с кредитами саратовского НВКбанка с ущербом в 75 миллионов рублей. Вину в содеянном он не признал. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, Антон Астахов и его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконным путем установили контроль над одним предприятием, затем оформили на него кредиты и провели ряд фиктивных сделок.

Партнер Астахова-младшего уехал из России. В настоящее время он находится в розыске.

Павел Астахов был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка в России в 2016 году после скандала из-за его разговора с девочкой, выжившей в трагедии на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма утонули дети, отдыхавшие в местном лагере. Астахов на встрече с пострадавшей задал ей неуместный вопрос: «Как поплавали?»