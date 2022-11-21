Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:42, 21 ноября 2022Путешествия

Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 21 ноября отменили или задержали 27 рейсов

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В аэропортах Москвы в понедельник, 21 ноября, были задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылет еще трех отменен. В Шереметьево задержаны шесть самолетов, отправление десяти отменили. В Домодедово задержан вылет пяти рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее пассажир самолета нашел способ бесплатно взять большой рюкзак в самолет и попал на видео. На кадрах видно, как стоящий у выхода на посадку мужчина в сером джемпере, который он натянул поверх надетого на плечи большого рюкзака, предъявляет посадочный талон для проверки. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
ВСУ перешли к глухой обороне под Артемовском и Соледаром
В МИД Украины призвали канцлера Германии «поставить ультиматум» Путину
Минобороны России показало работу РСЗО с индивидуальным наведением снарядов
Германия предложила Польше систему ПВО Patriot после инцидента с ракетами
Уничтожение российским «Аллигатором» техники ВСУ попало на видео
Анна Семенович раскрыла секрет своей красоты
Описана политика Токаева в отношении России на новый срок
Россиянам подсказали способы зрительно увеличить пространство маленькой квартиры
Бивол сравнил Альвареса и Рамиреса
Десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.