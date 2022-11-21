Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:04, 21 ноября 2022Россия

Россиянин умер после приема БАДов

Мужчина умер после приема БАДов в течение двух месяцев из-за поражения печени

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Мужчина умер из-за поражения печени после приема биологически активных добавок (БАД), купленных на маркетплейсе, в течение двух месяцев. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации иммунолога Дарьи Карташевой, в начала приема препарата россиянин был здоров, однако уже через два месяца попал в реанимацию с диагнозом «фульминантный гепатит». Мужчина прибыл в больницу в критическом состоянии, и врачи не смогли его спасти.

Иммунолог не стала называть, какие именно БАДы принимал россиянин. Однако она отметила, что это не цинк, не железо и не витамин Д, а «растительная натуральная добавка».

Ранее врач-терапевт Екатерина Терентьева предупредила, что прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или, наоборот, усилить действие лекарств. Особенно опасно бесконтрольно принимать БАДы беременным и кормящим женщинам, так как их безопасность для данной категории женщин не изучена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным для россиян
Минстрой России предложил строить дома с площадками для беспилотников
Стало известно о выселении россиян из отеля в Европе из-за национальности
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.