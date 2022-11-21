Россиянин умер после приема БАДов

Мужчина умер после приема БАДов в течение двух месяцев из-за поражения печени

Мужчина умер из-за поражения печени после приема биологически активных добавок (БАД), купленных на маркетплейсе, в течение двух месяцев. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации иммунолога Дарьи Карташевой, в начала приема препарата россиянин был здоров, однако уже через два месяца попал в реанимацию с диагнозом «фульминантный гепатит». Мужчина прибыл в больницу в критическом состоянии, и врачи не смогли его спасти.

Иммунолог не стала называть, какие именно БАДы принимал россиянин. Однако она отметила, что это не цинк, не железо и не витамин Д, а «растительная натуральная добавка».

Ранее врач-терапевт Екатерина Терентьева предупредила, что прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или, наоборот, усилить действие лекарств. Особенно опасно бесконтрольно принимать БАДы беременным и кормящим женщинам, так как их безопасность для данной категории женщин не изучена.