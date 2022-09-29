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Терапевт предупредила о вреде приема большого количества БАДов одновременно

Терапевт Терентьева предупредила, что БАДы могут ослабить или усилить действие лекарств

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или, наоборот, усилить действие лекарств, сообщила врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева. Об этом она рассказала в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Терапевт предупредила о вреде приема большого количества разных БАДов одновременно, потому что они могут повлиять на различные процессы в организме. «Некоторые БАДы могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию. Витамин K может снизить способность антикоагулянтов разжижать кровь. Зверобой — снизить эффективность антидепрессантов и противозачаточных таблеток», — объяснила она.

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Кроме того, по словам Терентьевой, некоторые витамины способны ослаблять или усиливать действие лекарственных препаратов. В частности, витамины С и Е ослабляют действие некоторых видов химиопрепаратов при лечении рака. В свою очередь, переизбыток витамина А может привести к снижению прочности костей, повреждению печени и головным болям. Не менее опасно и злоупотребление препаратами железа: в слишком больших количествах они провоцируют тошноту, рвоту и пагубно влияют на печень.

Особенно опасно бесконтрольно принимать БАДы беременным и кормящим женщинам, так как их безопасность для данной категории женщин не изучена, предостерегла терапевт. Она заявила, что исследованиями установлено, что, например, высокие дозы витамина А повышают риск образования врожденных патологий у плода.

В заключение Терентьева добавила, что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к аллергическому приступу и общему ухудшению самочувствия: «В худшем случае бесконтрольный прием БАД может повредить клетки и привести к развитию серьезных заболеваний — диабета и даже рака. В том числе поэтому прием БАД должен контролировать врач».

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить меньше денег на лекарства и БАДы. В денежном эквиваленте этот показатель упал на 6,1 процента. В последний раз этот показатель снижался в марте 2021 года.

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Наталья Обрядина
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