Терапевт предупредила о вреде приема большого количества БАДов одновременно

Терапевт Терентьева предупредила, что БАДы могут ослабить или усилить действие лекарств

Прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или, наоборот, усилить действие лекарств, сообщила врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева. Об этом она рассказала в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Терапевт предупредила о вреде приема большого количества разных БАДов одновременно, потому что они могут повлиять на различные процессы в организме. «Некоторые БАДы могут повысить риск кровотечения или повлиять на реакцию человека на анестезию. Витамин K может снизить способность антикоагулянтов разжижать кровь. Зверобой — снизить эффективность антидепрессантов и противозачаточных таблеток», — объяснила она.

Кроме того, по словам Терентьевой, некоторые витамины способны ослаблять или усиливать действие лекарственных препаратов. В частности, витамины С и Е ослабляют действие некоторых видов химиопрепаратов при лечении рака. В свою очередь, переизбыток витамина А может привести к снижению прочности костей, повреждению печени и головным болям. Не менее опасно и злоупотребление препаратами железа: в слишком больших количествах они провоцируют тошноту, рвоту и пагубно влияют на печень.

Особенно опасно бесконтрольно принимать БАДы беременным и кормящим женщинам, так как их безопасность для данной категории женщин не изучена, предостерегла терапевт. Она заявила, что исследованиями установлено, что, например, высокие дозы витамина А повышают риск образования врожденных патологий у плода.

В заключение Терентьева добавила, что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к аллергическому приступу и общему ухудшению самочувствия: «В худшем случае бесконтрольный прием БАД может повредить клетки и привести к развитию серьезных заболеваний — диабета и даже рака. В том числе поэтому прием БАД должен контролировать врач».

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить меньше денег на лекарства и БАДы. В денежном эквиваленте этот показатель упал на 6,1 процента. В последний раз этот показатель снижался в марте 2021 года.