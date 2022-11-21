Риск банкротства российских компаний оценили

Экономист Беляев допустил единичные случаи банкротства российских компаний

Несмотря на то что Россия переживает не самые лучшие времена в связи с внешнеэкономической ситуацией, перед бизнесом в стране открываются большие перспективы, а потому риск массового банкротства компаний отсутствует. Тем не менее возможны единичные случаи ухода с рынка предприятий, которым не удалось перестроиться под новые форматы. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал экономист Михаил Беляев.

«У нас достаточно много переключений на Восток, есть определенные успехи в вопросе импортозамещения, открываются новые пространства для деятельности компаний. Это отличает нас от европейских предприятий, которым некуда деваться ввиду отсутствия заместительных направлений. Кроме того, правительством предпринимаются большие усилия для того, чтобы удержать компании на плаву: тут и субсидирование, и льготное кредитование, налогообложение», — перечислил Беляев.

Тем не менее экономист допускает отдельные случаи банкротства. Это, по его словам, будет свидетельствовать о том, что компаниям не удалось перестроиться под новые условия работы.

«Это, например, может коснуться предприятий, деятельность которых была завязана на поставках из-за рубежа каких-то компонентов, запасных деталей. Кому-то удастся перестроиться и найти альтернативные каналы, пути поставок. Кто-то с рынка вынужден будет уйти», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Он заключил, что сложности, с которыми столкнулась российская экономика, резко отличаются от того, что приходится переживать европейским странам, потому начавшаяся там волна банкротств в данном случае не показательна.

«Там проблема в больших издержках из-за роста цен на энергоносители, снижения потребления, обрушений логистических цепочек в поставке каких-то компонентов. Неудивительно, что ряд компаний оказался неспособен продолжать деятельность», — отметил Беляев.

В третьем квартале текущего года европейские компании стали массово подавать заявления на банкротство — число заявлений выросло на 16,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза Eurostat.