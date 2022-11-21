В Московском регионе увеличился объем предложения новостроек

VSN Realty: объем предложения новостроек вырос на 36 процентов

В октябре 2022 года по сравнению с началом года объем предложения жилья низкой и средней стоимости на первичном рынке Московского региона вырос на 36 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании VSN Realty.

Эксперты отметили, что число новостроек в продаже значительно увеличилось. Кроме того, средневзвешенная стоимость квадратного метра в бизнес-классе по сравнению с 2021 годом увеличилась на 13 процентов, комфорт-класса — на пять процентов. При этом за последние три месяца первый вид жилья подорожал на два процента, а второй — подешевел на один процент. По итогам октября средняя цена «квадрата» в объектах бизнес-класса составила 414,5 тысячи рублей, в лотах комфорт-класса — 260,5 тысячи рублей.

Среднюю стоимость покупки квартир и апартаментов бизнес-класса в Московском регионе оценили в 24,7 миллиона рублей, в комфорт-классе — в 12,1 миллиона рублей. Наконец, средняя площадь объектов в бизнес-классе составила 59,4 квадратных метра, а в комфорт-классе — 46,4 «квадрата».

В ноябре аналитики NF Group сообщили, что с начала 2022 года объем предложения в элитном сегменте в Москве увеличился на 37 процентов, до 1,8 тысячи лотов. Специалисты объяснили, что это произошло на фоне низкого спроса на недвижимость.