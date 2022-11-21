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12:39, 21 ноября 2022Россия

Песков порассуждал о целях СВО

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о намерении России достичь своих целей на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия хочет достичь целей специальной военной операции (СВО) на Украине, и она их достигнет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что Россия хочет мира и предположил, что Москва пытается добиться краткосрочного затишья в боевых действиях, чтобы восстановить силы.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — сказал представитель Кремля.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что высказывание Зеленского о желании России краткосрочного затишья говорят о том, что он «мечется в агонии».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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