Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 19 ноября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о затишье фразой «он в агонии»

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Зеленский мечется, заявляя о нежелании России прийти к миру
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании России краткосрочного затишья говорят о том, что он «мечется в агонии». Так на фразу украинского лидера отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

«Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издает какие-то указы», — написал депутат.

По мнению парламентария, противоречивость в позиции Зеленского подчеркивается ситуацией с ракетами в Польше. Изначально Киев обвинял Москву, однако затем Зеленский заявил, что не уверен на 100 процентов в виновности России.

«Президент Украины не самостоятельная фигура. И инцидент в Польше, где провокация украинского режима с целью втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией явно провалилась, большой показатель», — объяснил Слуцкий.

Депутат добавил, что киевский режим будет действовать только так, как скажут в Вашингтоне. Однако насколько долго продлится поставка денег и американского вооружения Украине будут решать избиратели в США.

Ранее Зеленский усомнился в том, что Россия хочет мира и предположил, что Москва пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Комментарии отключены
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.