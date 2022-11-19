В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о затишье фразой «он в агонии»

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Зеленский мечется, заявляя о нежелании России прийти к миру

Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании России краткосрочного затишья говорят о том, что он «мечется в агонии». Так на фразу украинского лидера отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

«Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издает какие-то указы», — написал депутат.

По мнению парламентария, противоречивость в позиции Зеленского подчеркивается ситуацией с ракетами в Польше. Изначально Киев обвинял Москву, однако затем Зеленский заявил, что не уверен на 100 процентов в виновности России.

«Президент Украины не самостоятельная фигура. И инцидент в Польше, где провокация украинского режима с целью втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией явно провалилась, большой показатель», — объяснил Слуцкий.

Депутат добавил, что киевский режим будет действовать только так, как скажут в Вашингтоне. Однако насколько долго продлится поставка денег и американского вооружения Украине будут решать избиратели в США.

Ранее Зеленский усомнился в том, что Россия хочет мира и предположил, что Москва пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы».