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20:19, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о многомиллионных кредитах

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, что часто брала кредиты

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что часто брала кредиты. В беседе с Blitz+ она также рассказала, что однажды продала квартиру, которую выиграла в шоу «Последний герой», чтобы выплатить многомиллионные долги.

«Просто мне хочется, чтобы у меня все было сразу, здесь и сейчас. Не хочу сначала покупать телевизор, а потом тумбочку под него. Мне нужно, чтобы тумбочка была с телевизором, а я сидела на диване и пила вкусный чай из красивого чайника и красивых кружек», — объяснила артистка. Она добавила, что считает допустимым взять кредит в такой ситуации, но уточнила, что делать это нужно только рассчитывая на то, что человек сможет его выплатить.

Ангарская добавила, что у нее хорошая кредитная история. «Брала кредиты с 18 лет. Первую свою квартиру купила тоже в кредит. У меня был телевизор за 16 тысяч в кредит, шкаф за 75 тысяч рублей, тоже в кредит, кухня за 40 тысяч в кредит. Я за все расплатилась», — сказала она.

Ангарская также вспомнила о том, как однажды продала квартиру, выигранную в шоу «Последний герой», чтобы раздать долги. «Просто ушли деньги, много потеряла. Не один миллион рублей. И я не одна там такая была. Все в поиске легких денег идут на риски. Поэтому в этой ситуации виню только себя», — заключила экс-участница Comedy Woman.

Ранее Ангарская рассказала о разделе имущества с бывшим мужем, иорданцем Раедом Бани. По ее словам, имущество делить не пришлось, поскольку между супругами был заключен брачный договор. Актриса приобрела квартиру в 2014 году в ипотеку, ради покупки она занимала деньги.

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Денис Савосин
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