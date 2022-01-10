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Звезда Comedy Woman рассказала о разделе имущества с бывшим мужем

Звезда Comedy Woman Ангарская не делила имущество при разводе из-за брачного договора

Фото: @nadezhdaanga

Звезда комедийного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, что не делила имущество при разводе с бывшим мужем, иорданцем Раедом Бани. Между супругами был заключен брачный договор. Подробностями истории Ангарская поделилась в программе «Добрый день с Валерией», сообщает StarHit.

Актриса приобрела квартиру в 2014 году в ипотеку, ради покупки она занимала деньги. Однако при разводе в 2019 году супруг актрисы не мог претендовать на часть владений из-за подписанного соглашения. Ангарская посоветовала заключать брачный договор, особенно в тех случаях, когда женщина зарабатывает больше своего супруга.

«Мы прекрасно понимаем, как это может быть: квартира, купленная в браке — общая, а если выплачивает ипотеку женщина, как обидно, когда мужчина забирает половину и уходит, нагадив в душу,» — заявила Ангарская.

В декабре 2021 года российская актриса Елена Валюшкина пожаловалась, что ее бывший муж, актер Александр Яцко вместе с новой семьей поселился в квартире, которой владеет вместе с Валюшкиной. Актриса вместе с детьми оказалась вынуждена арендовать дом.

Нина Ташевская
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