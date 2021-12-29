Звезда «Универа» рассказала об «оставившем ее без всего» бывшем муже

Российская актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина пожаловалась на бывшего мужа, актера Александра Яцко. Вместе с новой семьей он поселился в квартире, которой владеет вместе с Валюшкиной. Актриса поделилась подробностями в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», сообщает Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, ей и актеру принадлежит двухкомнатная квартира, где на данный момент Яцко проживает с новой супругой и ребенком. Валюшкина вместе с двумя детьми вынуждена арендовать дом. «Оставлять без всего, когда ничего нет, — легко», — заявила актриса.

Валюшкина отметила, что актер прописал ребенка в квартире без ее разрешения. Актриса выразила надежду, что в будущем Яцко выпишет ребенка из жилья. «Он должен подумать о жилплощади для своей новой семьи», — подчеркнула Валюшкина.

Ранее бывшая супруга солиста группы «Маршал» и звезды 90-х годов Романа Жукова вместе с детьми оказалась под угрозой остаться без квартиры. Проблемы с жильем связаны с ипотекой, которую артист перестал выплачивать из-за финансовых трудностей.